Экономика

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея АнаньеваBFM.ru 09:20

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Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи. Как передает корреспондент Business FM, об этом стало известно на заседании Мещанского суда столицы, который приступил к рассмотрению иска кредитного учреждения.
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Промсвязьбанк подал в суд на миллиардера Ананьева из-за брачного договора

ПРАЙМ10:57

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева

Интерфакс10:17

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

BFM.ru09:20
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