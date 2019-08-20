Общество
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея АнаньеваBFM.ru 09:20
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи. Как передает корреспондент Business FM, об этом стало известно на заседании Мещанского суда столицы, который приступил к рассмотрению иска кредитного учреждения.
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Политика
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Бауэра
24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:17
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
«Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1
Футболисты «Спартака» одержали победу над ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика
Советник Зеленского предложил «убить и расчленить» госкомпании
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко назвал госкомпании «монстрами», и добавил, что их нужно «убивать и расчленять», сообщает «Радио НВ».
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Футбол
Касильяс после инфаркта может вернуться на поле в декабре
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего был госпитализирован. Он был выписан из больницы спустя шесть дней.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Активную защиту израильских танков показали на видео
Обновлено в 11:54
Происшествия
Известного блогера нашли мертвым в луже крови в Уфе
Известный российский digital-блогер обнаружен мертвым в Уфе.
Обновлено в 11:31
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
6 симптомов у мужчины, которые сигнализируют о проблемах со здоровьем
Костные боли тоже сигнализируют о проблемах со здоровьем у мужчины.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.
Обновлено в 10:24
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Политика
Датская королевская семья допустила продажу Гренландии
Члены датской королевской семьи считают, что предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии является комплиментом для этого острова, и допустили его продажу, если этого захотят местные жители, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:47
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Обновлено в 11:00
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие.
Обновлено в 08:35