Экономика
Промсвязьбанк может получить акции попавшего под санкции банкаВедомости 10:17
Росимущество не планирует держать акции попавшего под санкции «Еврофинанс моснарбанка» и может передать их в капитал Промсвязьбанка. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
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У "Боинга" уже есть запрещенная модель После двух крушений самолетов Boeing 737 MAX 8 американская компания находится под пристальным вниманием общественности и властей.
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