Экономика

Промсвязьбанк может получить акции попавшего под санкции банкаВедомости 10:17

Росимущество не планирует держать акции попавшего под санкции «Еврофинанс моснарбанка» и может передать их в капитал Промсвязьбанка. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Еврофинанс Моснарбанк могут передать в ПСБ

News.ru07:26

Промсвязьбанк может получить акции попавшего под санкции банка

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Власти могут внести российско-венесуэльский банк в капитал ПСБ

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Акции «Еврофинанс Моснарбанка» могут передать на баланс Промсвязьбанка

ТАСС07:05
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