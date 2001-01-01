Финансы
Промсвязьбанк: На этой неделе в центре внимания будут находиться итоги заседания ФРСSIA.ru 02:21
Подавляющее большинство участников рынка ожидает сохранения на предстоящем заседании ставки неизменной, но при этом весомое внимание будет уделено риторике регулятора (основной вопрос – останется ли в сопроводительном заявлении при описании монетарного курса формулировка «о терпении» или она будет заменена на более «голубиную» форму).
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
Обновлено вчера в 06:54
Кино
Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе
Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Общество
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 16:10
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд
Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Экономика
Бизнес просит смягчить условия для уплаты нулевого налога с дивидендов
Бизнес просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50 до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом «Трансформация делового климата» (план улучшения условий ведения бизнеса).
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Митинг в центре Москвы собрал более полутора тысяч человек
Обновлено вчера в 07:28
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Мать Саши Савельевой назвала ее некрасивой на фото
Обновлено в 03:15
Авто
Назван топ-5 немецких автомобилей с пробегом до трех лет
Эксперты составили топ-5 лучших немецких машин с пробегом не более трех лет. Об этом передает информационный портал «Car.ru».
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы
Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро на начало августа
Согласно прогнозам экспертов, уже к началу августа курс американского доллара может опуститься до 62-63 рублей, а евро достигнет отметки в 71 рубль.
Обновлено в 00:31
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Комплекс дополнительных мер поддержки врачей прорабатывают в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 июня побывал в Детской областной больнице.
Обновлено в 03:43