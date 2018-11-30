Экономика
Промпроизводство в Японии увеличилось за месяц почти на 3%
Промпроизводство в Японии увеличилось за месяц почти на 3%Росбалт03:51
Эксперты ожидали снижения на 0,1%. Ранее в пятницу стало известно, что уровень безработицы в Японии слегка поднялся в октябре 2018 года и достиг 2,4% после 2,3% месяцем ранее. При этом аналитики предполагали, что безработица в стране останется на сентябрьской отметке.
Росбалт03:51
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:02
Экономика
Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы
Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 10:57
Экономика
В нескольких регионах России пройдет эксперимент по снижению бедности
Эксперимент по снижению бедности в России пройдет в нескольких пилотных регионах в 2019 году и позволит отработать новую технологию выявления бедных семей для оказания им адресной поддержки.
Обновлено в 11:02
Экономика
«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план экспорта ракетно-космической техники из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 10:59
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 10:29
Энергетика
Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель
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Обновлено в 06:56
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 10:11
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 07:47
Энергетика
«Татнефть» удвоила прибыль. Аналитики предсказали рост котировок
Благодаря росту цен на нефть выручка в третьем квартале выросла на 48,4% в сравнении с сопоставимым кварталом прошлого года, до 252,8 млрд руб.
Обновлено в 10:05
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 09:33
Экономика
В России заметно вырос средний размер ипотечного кредита
В России размер ипотечного кредита в третьем квартале 2018 года увеличился на 10,2% (на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,19 млн рублей.
Обновлено в 07:38
Экономика
В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.
Обновлено в 10:17
Экономика
Министры финансов G20 обеспокоены ограничениями в мировой торговле
Большинство участников высказалось против этих ограничений, так как они являются причиной замедления роста мировой экономики, рассказал первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 08:03