Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:05, Ашберн
Гаджеты
E Ink показала принтер для электронной бумаги
Как ожидается, новый тип «электронной бумаги» можно использовать для печати документов для идентификации, транспортных карт и так далее.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет
Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
Обновлено вчера в 01:21
Игры
Теперь облачные сохранения в Epic Games Store поддерживают 17 игр
Обновлено вчера в 10:46
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено вчера в 06:31
Шоу-бизнес
44-летняя экс-супруга Башарова родила первенца
Екатерина Архарова впервые стала мамой. 44-летняя актриса, бывшая жена Марата Башарова, подарила сына бизнесмену Артему Илясову.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области
По информации мониторингового портала, разведывательный самолет Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, в четверг днем совершил облет российского эксклава над Балтийским морем, а также над территориями Польши и Литвы.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
Советские системы ПВО замечены на Аляске
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф Лиги Европы
В ответном матче третьего этапа квалификационного раунда ЛЕ московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 14:37
Здоровье
История Рамили Волгиной сдвинула с мертвой точки ситуацию с ульяновским перечнем льготных лекарств
Глава региона отреагировал на ситуацию и обязал минздрав закупить необходимые Рамиле лекарства и включить их в перечень льготных.
Обновлено в 01:47
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Вскрытие миллиардера-педофила озадачило специалистов
Множественные переломы костей в области шеи обнаружили при вскрытии тела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними секс-рабами.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено 14 августа в 08:36