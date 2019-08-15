Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рост промышленности в РФ в июле замедлился до 2,8%

ПРАЙМвчера в 09:05

Росстат рассказал о состоянии промышленного производства в России

News.ruвчера в 09:53

В России замедлился рост промпроизводства

Росбалтвчера в 09:41

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

REGNUMвчера в 09:13

Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа

РБКвчера в 14:20

Промышленное производство в России за семь месяцев выросло на 2,6%

Rambler News Serviceвчера в 09:00

Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%

Финмаркетвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия

Экипаж посадил лайнер A321 с двумя отказавшими двигателями в Жуковском

Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 02:54
Технологии

Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца

Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
Обновлено в 03:12
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие

Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У

Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории

В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Баскетбол

Казинс получил травму колена на тренировке

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова

15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым

Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Общество

Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах

Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В центре Красноярска в машине обнаружили труп с пакетом на голове

Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес

Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами

Весной в интернете появились слухи о том, что теперь за артисткой ухаживает бывший участник реалити-шоу «Дом−2» Олег Майами.
Обновлено в 02:26
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

На Камчатке больница заплатит мужчине 1,4 млн за перелом при операции

Обновлено в 02:12
Авто

В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva

Обновлено в 02:11
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие

НМ ЛНР выпустила экстренное сообщение по факту обстрела Лозового

Киевские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики в районе села Лозовое.
Обновлено вчера в 15:26
Космос

Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR

Обновлено 14 августа в 13:30
Политика

Трамп призвал строить больше психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты

Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года

Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное