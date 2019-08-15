Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия
Экипаж посадил лайнер A321 с двумя отказавшими двигателями в Жуковском
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Близится анонс стильных AR/VR-очков Huawei
Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei зарегистрировал новые торговые марки, под которыми будут выпущены очки дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Обновлено в 03:06
Технологии
Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца
Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть произошел за счет сокращения добычи стран ОПЕК и их партнеров после введенных США санкций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Армия и оружие
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Атомные монстры Советов. Кто создал самые большие подлодки в истории
В результате получились самые большие подводные лодки в мире и истории всего подводного флота.
Обновлено вчера в 01:00
Баскетбол
Казинс получил травму колена на тренировке
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами
Весной в интернете появились слухи о том, что теперь за артисткой ухаживает бывший участник реалити-шоу «Дом−2» Олег Майами.
Обновлено в 02:26
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Авто
В Германии отзовут 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
Обновлено в 02:11
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
НМ ЛНР выпустила экстренное сообщение по факту обстрела Лозового
Киевские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Республики в районе села Лозовое.
Обновлено вчера в 15:26
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено 14 августа в 13:30
Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27