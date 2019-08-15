Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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