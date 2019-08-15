Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Почти 60 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 улетели в Крым
Пятьдесят восемь человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле близ подмосковного аэропорта Жуковский, уже вылетели в Симферополь другим рейсом, 77 человек от полета отказались, сообщается на сайте ГУ МЧС Подмосковья.
Обновлено вчера в 14:26
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах
В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа
На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".
Обновлено в 01:00
Гаджеты
В iPhone 11 поставят OLED-экран от Samsung Galaxy Note10
Последний станет использоваться в конструкции iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Гаджеты
Apple объяснила причину блокировки батарей
Недавно стало известно, что после замены батареи не в сервисном центре Apple в iPhone блокируется доступ к сведениям о состоянии батареи.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Российские дилеры Haval столкнулись с нехваткой кроссоверов F7
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Виктория Вершинина стала «Мисс Екатеринбург-2019»
Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году
Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.
Обновлено вчера в 02:27
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Здоровье
Эксперты назвали способы уменьшить риск возникновения мигрени
Специалисты рассказали, каким образом можно уменьшить риск возникновения сильных головных болей.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Человек-паук разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге
Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Обновлено вчера в 08:39
Здоровье
Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Здоровье
Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки
Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации
Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
Обновлено вчера в 23:51