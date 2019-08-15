Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Происшествия Почти 60 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 улетели в Крым Пятьдесят восемь человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле близ подмосковного аэропорта Жуковский, уже вылетели в Симферополь другим рейсом, 77 человек от полета отказались, сообщается на сайте ГУ МЧС Подмосковья.

Общество Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика Эрдоган «сделал ставку на Путина» и победил Трампа На практике вышло совсем наоборот: британские журналисты пишут, что Эрдоган "повернулся к России", а эксперты влиятельных западных "мозговых центров" жалуются на то, что "Эрдоган ввязался в огромную авантюру, и это окупилось — по крайней мере, пока".

Гаджеты В iPhone 11 поставят OLED-экран от Samsung Galaxy Note10 Последний станет использоваться в конструкции iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Армия и оружие В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Гаджеты Apple объяснила причину блокировки батарей Недавно стало известно, что после замены батареи не в сервисном центре Apple в iPhone блокируется доступ к сведениям о состоянии батареи.

Происшествия Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.

Политика Глазьев покинет администрацию президента Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Общество Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Политика В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Здоровье Эксперты назвали способы уменьшить риск возникновения мигрени Специалисты рассказали, каким образом можно уменьшить риск возникновения сильных головных болей.

Общество Человек-паук разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг.

Здоровье Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Здоровье Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.