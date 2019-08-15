Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Авто
Audi E-Tron получил высшую оценку безопасности
Немецкий электрический кроссовер Audi E-Tron по результатам краш-тестов, которые проводила организация IIHS, получил оценки «Хорошо» в каждой категории.
Обновлено вчера в 09:23
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Кино
Вышел трейлер драмы «Зеровилль» Джеймса Франко
Обновлено в 02:51
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В июне Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,848 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Спартак» просит РПЛ перенести начало матча с «Крыльями Советов»
Красно-белые просят перенести время начала матча 7-го тура чемпионата против "Крыльев Советов".
Обновлено в 03:39
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Экономика
Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ
Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Обновлено вчера в 01:04
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
В России рассказали о крупнейших атомных подлодках
Проект 941 («Тайфун» по классификации НАТО) записан в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная атомная подводная лодка.
Обновлено в 04:40
Авто
В России вторичный рынок пикапов вырос на 4,7% в июле
Лидером на вторичном рынке пикапов явлется компания Mitsubishi с показателем 629 авто и ростом продаж на 18,5%.
Обновлено в 01:40
Экономика
«Bitcoin еще подорожает в 2019 году». Том Ли не потерял надежду
«Держать в Bitcoin 1-2% капитала для хеджирования рисков — это умная ставка», — сказал Ли.
Обновлено в 04:12
Политика
Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 20:08
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Музыка
Солист The 1975 на концерте в Дубае поцеловал фаната в губы
Солист британского коллектива The 1975 Мэтт Хили во время концерта в Дубае (ОАЭ) вышел в толпу фанатов и поцеловал одного из мужчин в губы.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Общество
В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»
Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.
Обновлено в 01:34