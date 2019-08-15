Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%REGNUM вчера в 09:13
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении. Такие данные приводит 15 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Все пассажиры самолета А321 после жесткой посадки остались живы
В экстренных службах заявили, что все пассажиры самолета А321 после жесткой посадки в Жуковском, по предварительным данным, остались живы.
Обновлено 14 августа в 23:57
Происшествия
Омбудсмен попросил СК прекратить дело против матери за заказ лекарства
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер.
Обновлено в 02:49
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Саратове три человека попали в больницу после ДТП с маршруткой
Два легковых автомобиля и маршрутный микроавтобус столкнулись в пятницу в Саратове, в результате пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 04:19
Футбол
Тарасов рассказал, как изменил бы закон об алиментах
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о проблемах действующего российского законодательства.
Обновлено в 03:43
Футбол
Новым тренером «Крыльев Советов» стал Сергей Корниленко
Работа в новом качестве стала возможной благодаря тому, что в декабре 2018 года футболист получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».
Обновлено в 03:28
Общество
Роскомнадзор сообщил о трех проигнорированных Google требованиях
Google проигнорировал три уведомления Роскомнадзора с требованием удалить видео в YouTube, в котором оскорбляют государственные символы России.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов признался, что чувствует небольшую вину перед пассажирами и извинился за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено в 04:57
Футбол
Ставки на шестой тур РПЛ: «Локомотив» и «Зенит» добудут победы
14 из 17-ти последних игр «Динамо» были «низовыми». 17 из 19-ти последних игр в рамках РПЛ для «Локомотива» были беспроигрышными.
Обновлено в 05:00
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В июне Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,848 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:05
Недвижимость
Количество сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%
Рост количества сделок со вторичным жильем в июле в Москве прошел на фоне падения в два раза сделок с новостройками: в июле в Москве по ДДУ было заключено 5,6 тыс. сделок (против 11,6 тыс. в июне).
Обновлено в 02:34
Политика
Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
В США показали аналог российского ракетного комплекса «Авангард», добившись того, от чего отказались в России
Обновлено 14 августа в 10:56
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Минобороны Украины внезапно прекратило разработку вооружения
Министерство обороны Украины внезапно прекратило разработку новых видов бронетехники и вооружения, пишут СМИ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне»
Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 03:41
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 23:14
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ».
Обновлено в 02:00
Кино
Слух дня: Пирс Броснан сыграет Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза
Источник, одним из первых сообщивший о предстоящем кастинге Роберта Паттинсона на роль Темного рыцаря, считает, что Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
Обновлено в 04:09