Экономика
Промпроизводство в РФ выросло на 3,3% в июне: неоднозначноПРАЙМ 03:48
Более сильный в сравнении с прогнозом рост в июне вызван ростом в обрабатывающей промышленности на 3,4% г/г после спада на 1% г/г в мае. Производство источников отопления, электроэнергии и газа, также выросло на 2,5% г/г в июне, показав самый сильный помесячный результат за 1П19.
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Росстат: промпроизводство в России в I полугодии выросло на 2,6%, в июне - на 3,3%
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ТАБЛИЦА-Промпроизводство РФ в июне 19г выросло на 3,3% г/г, лучше прогноза
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