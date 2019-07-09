Экономика

Промпроизводство в РФ выросло на 3,3% в июне: неоднозначноПРАЙМ 03:48

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Более сильный в сравнении с прогнозом рост в июне вызван ростом в обрабатывающей промышленности на 3,4% г/г после спада на 1% г/г в мае. Производство источников отопления, электроэнергии и газа, также выросло на 2,5% г/г в июне, показав самый сильный помесячный результат за 1П19.
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