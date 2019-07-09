Более сильный в сравнении с прогнозом рост в июне вызван ростом в обрабатывающей промышленности на 3,4% г/г после спада на 1% г/г в мае. Производство источников отопления, электроэнергии и газа, также выросло на 2,5% г/г в июне, показав самый сильный помесячный результат за 1П19.

Промпроизводство в РФ выросло на 3,3% в июне: неоднозначно

Общество В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.

Экономика «Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41% Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.

Политика На Украине сделают поблажки для русского языка Послабления могут быть введены для русского и других языков национальных меньшинств в конкретных регионах и в отдельных сферах использования.

Энергетика Рынок нефти находится «под влиянием новостного фона» Нефтяной рынок вновь ощутил на себе манипуляции со стороны США и снизился почти на 3% на новости о том, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности переговоров с Ираном.

Политика Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политика Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Политика Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.

Происшествия Полиция задержала друга Кудрина в Петербурге Экономическая полиция Санкт-Петербурга по итогам масштабных обысков задержала бизнесмена Рушана Насибуллина, предположительно, связанного с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Политика Белоруссия и Россия согласовали концепцию интеграции Москва и Минск согласовали основные принципы интеграции двух стран во время межправительственной рабочей группы, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Кино Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора» Киностудия Marvel пригласила Тайка Вайтити снять четвертую часть франшизы «Тор».

Политика Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Наука Перестройка хроматина мало повлияла на активность генов внутри него Немецкие исследователи обнаружили, что у плодовой мушки Drosophila melanogaster после масштабной перестройки трехмерной структуры хроматина уровень экспрессии многих генов остается таким же, как и до нее.

Здоровье В Тольятти 5 человек заболели лихорадкой Денге В первой половине 2019 года в Тольятти у 5 пациентов нашли лихорадку Денге.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Общество В России выросла убыль населения Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.

Космос Российский робот «Федор» получил новое имя перед полетом в космос "Специалисты корпорации провели оценку функционирования систем робота, протестировали очки виртуальной реальности и экзоскелет (костюм управления, который надевает оператор), а также проверили выполнение роботом операций, которые робот-аватар будет выполнять на борту Международной космической станции", - рассказали в "Энергии".

Финансы Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.

Экономика Кредитная нагрузка россиян резко возросла Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.