Экономика
Промпроизводство в Германии упало в мае почти на 4%Росбалт 03:15
В годовом сопоставлении инфляция в Германии была зафиксирована в июне на уровне 1,6% после 1,4% в мае-2019. Потребительские цены в ФРГ, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли в июне на 1,3% в годовом выражении и на 0,1% к предыдущему месяцу.
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Андрей Малахов обратился к президенту Украины
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В Тбилиси начались столкновения между митингующими
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
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Политика
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Обновлено в 16:57
Политика
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Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
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Футбол
«Бавария» хочет подписать одноклубника Головина по «Монако»
«Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
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Хоккей
«Авангард» анонсировал переход форварда «Колорадо» Андригетто
В прошлом сезоне Андригетто в 64 матчах за «Колорадо» набрал 17 (7+10) очков при полезности «+10».
Обновлено в 14:50
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Происшествия
В центре Москвы произошло вооружённое ограбление
Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Происшествия
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Обновлено в 09:08
Космос
Брэнсон всемогущ? Амбиций громадье: из Сиднея в Лондон за 90 минут
Космическое агентство Великобритании собирается расширить функции первого в Европе космодрома, который должен появиться в Корнуолле, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 07:38
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
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Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Транспорт
Накануне приезда врио с синегорцами поговорил вице-мэр
Как пояснил вице-мэр Александр Гринберг, в этом году проводится комплекс инженерных изысканий для дальнейшей разработки проектной документации на капитальный ремонт дорог, который планируют выполнить в 2020 году.
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Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Калви раскрыл детали ставшей основой уголовного дела сделки
В ходе слушаний в суде Калви заявил, что Аветисян и Юсупов предстали обманутыми, вырвав из контекста деятельности «Восточного» несколько совершенно законных операций, после чего и трансформировали спор в уголовное дело.
Обновлено в 14:18
Наука
Ученые нашли новый способ лечения заболеваний нервной системы
Обновлено 06 июля в 07:53
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 05:33
Авто
«Рольф» показал рост во 2 квартале на фоне падающего рынка
Компании удалось добиться роста по всем ключевым показателям на фоне продолжающего падения автомобильного рынка, сообщает пресс-служба «Рольфа».
Обновлено в 10:05
Кино
Google признал сценаристов «Игры престолов» плохими писателями
Крупная поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена двух сценаристов, которые работали над последним сезоном «Игры престолов».
Обновлено в 19:00