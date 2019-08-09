Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.

с чего всё началось

Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать. Накануне стало известно, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с артисткой о сотрудничестве с лейблом.

Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева

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