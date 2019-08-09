Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и ФадееваРИА Новости вчера в 06:24
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать. Накануне стало известно, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с артисткой о сотрудничестве с лейблом.
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с чего всё началось
Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.Комсомольская правда08 августа в 12:30
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Шоу-бизнес
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