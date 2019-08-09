Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и ФадееваРИА Новости вчера в 06:24

Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать. Накануне стало известно, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с артисткой о сотрудничестве с лейблом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Трезвой не выходила на сцену»: Стали известны подробности конфликта Максима Фадеева и Наргиз

Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме. Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.
Комсомольская правда08 августа в 12:30

Подробнее о событии

«Их связывает не брак»: Кузнецова высказалась о разрыве Наргиз с Фадеевым

Телепрограмма06:26

Промоутер назвал возможную причину ссоры Наргиз и Фадеева

Газета.Ruвчера в 07:09

Сенсационные подробности конфликта Наргиз и Фадеева

Дни.рувчера в 08:49

Разрыв контракта Фадеева и Наргиз объяснили любовью к алкоголю

Lenta.ruвчера в 07:31

Названы причины разрыва Наргиз и Фадеева

URA.Ruвчера в 07:11

Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева

РИА Новостивчера в 06:24

Бывший партнер Наргиз Закировой сообщил о ее пьянстве на концертах

Bimru.ruвчера в 04:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 06:13
Общество

Около семи тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Обновлено в 07:42
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Спорт

Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Недвижимость

Россияне перестали покупать жилье

Исследование, проведенное в городах с населением от 250 тысяч жителей, показало, не более восьми процентов россиян рассматривают для себя возможность приобретения дома, дачи или квартиры в ближайшие два года.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 05:41
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:36
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Здоровье

В Пензенской области сделают прививки от гриппа 55% жителей

В Пензенской области осенью 2019 года врачи планируют привить от гриппа не менее 55% жителей.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено в 07:27
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР

Обновлено в 05:35
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Происшествия

В Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации

Обновлено 08 августа в 09:48
Происшествия

В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу

Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40
Общество

Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области

Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Реал» предложил Неймару зарплату 40 млн евро в год

Президент «Реал» Флорентино Перес предложил нападающему «ПСЖ» Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает Sport.es.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов

Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты

В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»

Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".
Обновлено в 06:41
Общество

Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко опубликовала снимок без фильтров и макияжа

Виктория Дайнеко, отдыхающая в Майами, поделилась в Instagram снимком, на котором предстала перед подписчиками полностью без косметики.
Обновлено в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наргиз Закирова
Узбекская певица
Узбекская и российская певица. Является гражданкой США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное