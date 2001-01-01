Единоборства

Промоутер Усика сообщил, что украинский боксер не лишен звания суперчемпиона WBA
Матч ТВ
вчера в 05:26

Известный специалист Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона WBA украинца Александра Усика, опроверг информацию о том, что его боксер ранее отказался или был лишен звания суперчемпиона WBA.
Матч ТВвчера в 05:26

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Промоутер Усика сообщил, что украинский боксер не лишен звания суперчемпиона WBA

Sportbox.RUвчера в 05:26

Промоутер Усика сообщил, что украинский боксер не лишен звания суперчемпиона WBA

Матч ТВвчера в 05:26
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Единоборства

Команда Усика пока не проводила переговоры с Лебедевым по поводу боя

Обновлено в 22:58
Единоборства

Андерсон Силва встретится с Исраэлем Адесаньей на UFC 234

Экс-чемпион UFC Андерсон Силва вернется в октагон 9 февраля. На UFC 234 в Мельбурне его соперником станет Исраэль Адесанья.
Обновлено в 22:08
Единоборства

Нганну вернулся: забил соперника за 45 секунд

Президент UFC Дэйна Уайт обвинял Нганну в звездной болезни, это подтверждал бывший главный тренер бойца: по их словам, на волне успеха камерунец так зазнался, что стал забивать на тренировки.
Обновлено в 11:16
Единоборства

Дмитрий Чудинов проиграл Патрику Менди

Российский боксер Дмитрий Чудинов проиграл французу Патрику Менди.
Обновлено в 22:52
Единоборства

Паскаль: Э. Альварес снова победит Ковалёва

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль, ранее дважды битый другим экс-чемпионом, Сергеем Ковалёвым, считает, что россиянин не сумеет взять реванш у Элейдера Альвареса.
Обновлено в 11:04
Единоборства

Кубок Мира-2019 по вольной борьбе может пройти в Якутске

Только что Федерация спортивной борьбы России официально сообщила, что Кубок Мира-2019 по вольной борьбе этой весной может состояться в России - после восьмилетнего перерыва, в последний раз наша страна принимала Кубок в 2011 году.
Обновлено в 21:05
Единоборства

Янькова и Свик объявили о помолвке

Российский боец MMA Анастасия Янькова и бывший боец UFC Майк Свик объявили о помолвке.
Обновлено в 14:55
Единоборства

Фаворит чемпионата Татьяна Григорь уступила финской спортсменке

В утренней серии поединков на чемпионате мира по мас-рестлингу 25 ноября произошла, пожалуй, самая большая сенсация мероприятия.
Обновлено в 21:21
Единоборства

Начались поединки второго дня чемпионата мира по мас-рестлингу

В воскресенье, 25 ноября, во второй день чемпионата мира по мас-рестлингу, в шести весовых категориях на помост выйдут 46 атлетов из разных стран.
Обновлено в 22:55
Единоборства

Уфа: В Уфе состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе

24 ноября на стадионе Динамо состоялся Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти башкирского Национального героя Салавата Юлаева.
Обновлено в 12:29
Единоборства

Российский кикбоксер побил украинского и стал чемпионом Европы

Чемпионом Европы стал подмосковный кикбоксер Борис Шикунов 24 ноября, сообщает официальный сайт Правительства Московской области.
Обновлено в 13:40
Единоборства

Юный хабаровчанин стал обладателем Кубка Европы по кекусинкай-карате

Девятилетний Тимофей Иванов из Хабаровска завоевал Кубок Европы среди детей, юношей, юниоров и сеньоров по кёкусинкай-карате, который завершился на прошлой неделе в Кишиневе, сообщает корр. РИА АмурПРЕСС.
Обновлено в 23:09
Единоборства

У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка

В семье чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова случилось горе. Умер дедушка российского бойца.
Обновлено в 08:26
Единоборства

В Магнитогорске прошли соревнования в честь Евгения Алиханова

24 ноября 1985 года Евгений Алиханов героически погиб, спасая жизни своих боевых товарищей.
Обновлено в 13:51
Единоборства

Красноярец победил в международном турнире по боям без правил

Вечером в пятницу, 23 ноября, в Красноярске завершился бойцовский чемпионат по боям без правил «Противостояние 3». Всего вчера состоялось 8 боев, в 4 из которых победили красноярцы.
Обновлено в 11:55
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Александр Усик
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Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
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Денис Лебедев
Российский боксёр
Российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA, IBF.
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