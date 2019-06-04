Футбол
Промес верит в возвращение в «Спартак»Матч ТВ 03:48
Напомним, хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с командой стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны. В текущем сезоне 27-летний Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Армия и оружие
Экс-глава Пентагона: отсутствие диалога США с РФ повышает риск ядерного конфликта
Риск ядерного конфликта увеличивается из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Обновлено в 06:47
Общество
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
Обновлено в 05:30
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Экономика
Выручка HeadHunter выросла почти на треть
Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Наука
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле
Китайские ученые проанализировали химический состав горшков, которые использовали древние китайские пивовары, и раскрыли крайне необычную рецептуру первых алкогольных напитков Земли.
Обновлено в 08:17
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Брюссель для встречи с представителями НАТО и Евросоюза.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Врачи назвали продукты, увеличивающие риск возникновения рака груди
Ученые рассказали об основных признаках развития рака легких и порекомендовали в случае их возникновения сразу же обращаться к врачам.
Обновлено в 07:16
Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», предусматривающий подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и новую структуру нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений, следует из сообщения на сайте правительства.
Обновлено в 04:31
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Авто
Mercedes-Benz предоставит 400 автомобилей для передвижения участников ПМЭФ 2019
Обновлено в 08:56
Экономика
Tiffany сократила чистую прибыль на 12% в 1-м финквартале
Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. сократила чистую прибыль на 12% по итогам первого финансового квартала, завершившегося 30 апреля.
Обновлено в 08:11
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Экономика
В России изменились правила расходования маткапитала
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников
Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
Обновлено в 05:07
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42