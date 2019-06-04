Футбол

Промес верит в возвращение в «Спартак»Матч ТВ 03:48

Напомним, хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с командой стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны. В текущем сезоне 27-летний Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Промес верит, что вернётся в «Спартак»

Чемпионат03:02

Промес верит в возвращение в «Спартак»

Матч ТВ03:48

Промес уверен, что вернется в «Спартак»

Советский спорт03:24

Промес: Верю ли, что вернусь в «Спартак»? Да

Нева Спорт03:24

Промес верит, что еще вернется в «Спартак»

Спорт-Экспресс03:10

Промес верит в свое возвращение в «Спартак»

Sport24.ru04:00

Промес заявил, что верит в возвращение в «Спартак»

Sport.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Общество

Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее

Обновлено в 09:12
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Бывшего бойца спецназа ГРУ убили в драке в Подмосковье

Суханов рассказал, что во время службы в ГРУ Белянкин воевал в Сирии.
Обновлено вчера в 02:55
Политика

Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии передачи двух больших панд Московскому зоопарку, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для следствия по крушению MH17

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в "недостаточных усилиях" при расследовании дела о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе.
Обновлено в 04:13
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Религия

Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Ани Лорак с треском уволила свою команду

Буквально на днях в СМИ появилась информация о том, что певица Ани Лорак, которая развелась с мужем в 2018 году, а спустя некоторое время на нее всплыл компромат о любовной интриге с футболистом Сергеем Ребровым, взялась наводить порядки в собственной команде.
Обновлено в 08:29
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Авто

Seat показал свой первый серийный электромобиль

Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.
Обновлено в 08:54
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Кино

Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм

«Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков и историков, чем обусловлена такая популярность и как россиянам стоит воспринимать «Чернобыль».
Обновлено в 00:34
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Политика

Трамп задремал во время речи королевы

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:38
Теннис

Хачанов в сентябре впервые станет отцом

Обновлено в 10:03
Футбол

Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

Греческий тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество

Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone

Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:02
Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Обновлено в 07:28
Происшествия

В Твери маршрутка врезалась в столб, пострадали семь человек

Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное