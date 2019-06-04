Промес верит в возвращение в «Спартак»Матч ТВ 03:48

Напомним, хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с командой стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны. В текущем сезоне 27-летний Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Промес верит в возвращение в «Спартак»

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