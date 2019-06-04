Футбол

Промес верит в возвращение в «Спартак»Матч ТВ 03:48

Напомним, хавбек выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с командой стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны. В текущем сезоне 27-летний Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Промес верит в свое возвращение в «Спартак»

Sport24.ru04:00

Промес заявил, что верит в возвращение в «Спартак»

Sport.ru04:59

Промес уверен, что вернется в «Спартак»

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Нева Спорт03:24

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Спорт-Экспресс03:10

Промес верит, что вернётся в «Спартак»

Чемпионат03:02

Промес верит в возвращение в «Спартак»

Матч ТВ03:48
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