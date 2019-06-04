Промес верит, что вернется в «Спартак»ProstoProSport 03:18

Напомним, Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году. В августе 2018 года «Спартак» продал футболиста в «Севилью».

Промес верит, что вернется в «Спартак»

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