Футбол
Промес верит, что вернется в «Спартак»ProstoProSport 03:18
Напомним, Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России сезона-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году. В августе 2018 года «Спартак» продал футболиста в «Севилью».
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Руководство страны сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око".
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