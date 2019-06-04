Футбол

Промес верит в возвращение в «Спартак»РИА Новости 04:56

Полузащитник испанской "Севильи" Куинси Промес заявил, что верит в свое возвращение в московский "Спартак". На странице болельщиков красно-белых в Instagram был задан вопрос: "Верите, что Промес еще вернется".
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Промес верит в свое возвращение в «Спартак»

Sport24.ru04:00

Промес верит в возвращение в «Спартак»

Матч ТВ03:48

Промес верит, что вернётся в «Спартак»

Чемпионат03:02

Промес: Верю ли, что вернусь в «Спартак»? Да

Нева Спорт03:24

Промес верит, что еще вернется в «Спартак»

Спорт-Экспресс03:10

Промес уверен, что вернется в «Спартак»

Советский спорт03:24

Промес хочет вернуться в «Спартак», но ответ за «Севильей»

Спорт день за днем04:14
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