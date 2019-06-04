Промес верит в возвращение в «Спартак»РИА Новости 04:56

Полузащитник испанской "Севильи" Куинси Промес заявил, что верит в свое возвращение в московский "Спартак". На странице болельщиков красно-белых в Instagram был задан вопрос: "Верите, что Промес еще вернется".

Промес верит в возвращение в «Спартак»

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