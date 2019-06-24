Футбол
Промес стал футболистом «Аякса»Sportbox.RU вчера в 14:09
«Севилья» получит за трансфер Промеса 15,7 миллиона евро, эта сумма может вырасти до отметки в 17,2 миллиона евро. Промес выступал за испанцев с августа 2018 года, куда он перешел из московского «Спартака». В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 33 матча и забил два мяча.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:41, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
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Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
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Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
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Россия подала заявку на подтверждение полномочий делегации в ПАСЕ
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Обновлено в 03:55
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Forbes: Qiwi в 2018 году заработала до 40% выручки на букмекерах
Более трети выручки в 2018 году Qiwi получила благодаря онлайн-букмекерам, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к компании источники.
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Кино
Стартовали съёмки девятого «Форсажа»
Звезда франшизы «Форсаж» Вин Дизель сообщил, что закончился первый съёмочный день девятого фильма серии.
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Почта Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей
Почта Mail.ru планирует полностью отказаться от авторизации пользователей через пароль, предложив вводить одноразовые коды через СМС или push-уведомления.
Обновлено в 03:02
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
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Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подает в отставку
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Бикфалви рассчитывает получить приз Пушкаша
Напомним, премия Ференца Пушкаша вручается ежегодно ФИФА автору самого красивого гола.
Обновлено в 04:04
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
Стоит особо отметить, что новый Land Rover Defender представят в сентябре 2019 года, тогда как официальные продажи конструктора по мотивам автомобиля стартуют ровно через 1 месяц — в октябре.
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
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Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
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На прошлой неделе рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и асфальтовым катком в районе Златоуста в Челябинской области на трассе М-5 «Урал».
Обновлено в 04:12
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Футбол
Денис Суарес покинет «Барселону»
Полузащитник Денис Суарес заявил о том, что покинет "Барселону", сообщает Marca.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Общество
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Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 03:07
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено вчера в 10:06
Космос
«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен
Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
В Екатеринбурге вновь состоится суд из-за использования фото памятника
Предпринимательнице из Екатеринбурга Марине Чеботаревой предъявлен иск из-за использования фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:18
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06