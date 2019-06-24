Футбол

Промес стал футболистом «Аякса»Sportbox.RU вчера в 14:09

«Севилья» получит за трансфер Промеса 15,7 миллиона евро, эта сумма может вырасти до отметки в 17,2 миллиона евро. Промес выступал за испанцев с августа 2018 года, куда он перешел из московского «Спартака». В минувшем сезоне чемпионата Испании он провел 33 матча и забил два мяча.
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