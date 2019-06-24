Футбол

Бывший футболист «Спартака» Промес стал игроком «Аякса»ТАСС 14:22

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на пять лет. За переход Промеса "Аякс" заплатил испанской "Севилье" 15,7 млн евро. Промес покинул "Спартак" летом прошлого года и перешел в "Севилью".
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