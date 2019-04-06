Футбол
Промес пожелал удачи «Спартаку» в преддверии дерби с ЦСКАiReactor 09:13
В Москве 6 апреля, пройдёт один из самых интересных матчей в чемпионате России по футболу, в котором десятикратный победитель первенства страны, «Спартак», примет столичный ЦСКА. Голландский игрок Квинси Промес, выступавший за спартаковцев с 2014 по 2018 год, пожелал удачи команде Кононова.
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