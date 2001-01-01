Футбол
Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги нацийМатч ТВ 15:56
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
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Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
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Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
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Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Происшествия
В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком
В Ярославле следователи проведут проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка.
Обновлено в 17:10
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе
Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Финский «Шершень» перехватил пограничный Ан-72П России
Ан-72П, снятый финскими ВВС Как отмечает издание The Aviationist, Ан-72 с опознавательным номером РФ-72019, перехваченный финским "Шершнем", не является типичным легким военно-транспортным самолетом с короткий взлетом и посадкой.
Обновлено в 19:56
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Общество
Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого
В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Авто
Audi начнет продавать автомобили онлайн
Как говорится в пресс-релизе, выпущеном компанией Audi на днях, впервые клиенты марки могут приобрести автомобиль онлайн, без необходимости посещения дилера.
Обновлено в 06:44
Политика
Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25