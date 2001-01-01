Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги нацийМатч ТВ 15:56

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.

Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Общество Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Авто Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Происшествия Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Политика Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.

Происшествия В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком В Ярославле следователи проведут проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка.

Экономика КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка 12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.

Происшествия Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.

Армия и оружие Финский «Шершень» перехватил пограничный Ан-72П России Ан-72П, снятый финскими ВВС Как отмечает издание The Aviationist, Ан-72 с опознавательным номером РФ-72019, перехваченный финским "Шершнем", не является типичным легким военно-транспортным самолетом с короткий взлетом и посадкой.

Экономика Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».

Авто Audi начнет продавать автомобили онлайн Как говорится в пресс-релизе, выпущеном компанией Audi на днях, впервые клиенты марки могут приобрести автомобиль онлайн, без необходимости посещения дилера.

Политика Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.