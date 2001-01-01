Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги нацийМатч ТВ 15:56

Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.

Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Политика Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Хоккей Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".

Футбол СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне» Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.

Шоу-бизнес Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.

Культура Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко.

Футбол Гендиректор «Арсенала» рассказал о возможном переходе Левашова в «Спартак» Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова в клубе.

Наука Скворцова рассказала о новых методах лечения рака В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Общество В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.

Общество В Новой Москве растет протестное движение обманутых новоселов Новых москвичей объединяет одно: всех их так или иначе обманули застройщики, но правды и справедливости люди не могут найти годами, и поэтому они уже сами себя прозвали "обманутыми новоселами".

Политика Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку по требованию Зеленского 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде по случаю своей инаугурации призвал в течение двух месяцев отправить в отставку генпрокурора страны, главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Происшествия На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Наука Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.

Гаджеты Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.

Происшествия Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Общество Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый гол заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Волгоградцам назвали продукты, содержащие ядовитые вещества Плоды с косточками Семечки в яблоках содержат токсичные вещества из класса цианидов, и употребление их в больших количествах может серьезно отравить организм.