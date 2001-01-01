Футбол
Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги нацийМатч ТВ 15:56
Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
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Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Футбол
СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне»
Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Наталья Бардо полностью разделась ради новой фотосессии
Наталья Бардо решила порадовать подписчиков и опубликовала обнаженную фотографию из солнечной Греции.
Обновлено в 03:00
Культура
Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского
Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко.
Обновлено в 06:52
Футбол
Гендиректор «Арсенала» рассказал о возможном переходе Левашова в «Спартак»
Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова в клубе.
Обновлено в 14:58
Наука
Скворцова рассказала о новых методах лечения рака
В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 16:07
Общество
В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов
У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.
Обновлено в 11:57
Общество
В Новой Москве растет протестное движение обманутых новоселов
Новых москвичей объединяет одно: всех их так или иначе обманули застройщики, но правды и справедливости люди не могут найти годами, и поэтому они уже сами себя прозвали "обманутыми новоселами".
Обновлено в 12:15
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 15:10
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку по требованию Зеленского
20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде по случаю своей инаугурации призвал в течение двух месяцев отправить в отставку генпрокурора страны, главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 15:51
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено в 17:59
Гаджеты
Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark
В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Унион» из Берлина вышел в немецкую бундеслигу
Штутгарт продолжит выступление во второй бундеслиге.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый гол заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:19
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено в 06:10
Политика
Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады
Обновлено в 16:44
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье
Волгоградцам назвали продукты, содержащие ядовитые вещества
Плоды с косточками Семечки в яблоках содержат токсичные вещества из класса цианидов, и употребление их в больших количествах может серьезно отравить организм.
Обновлено в 15:30
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»
Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22