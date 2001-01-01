Футбол

Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги нацийМатч ТВ 15:56

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Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Роналдом Куманом назвал состав команды на финальный этап Лиги наций.
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Промес попал в состав сборной Нидерландов на финальный этап Лиги наций

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