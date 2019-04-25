Футбол
Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»Газета.Ru 15:47
В рамках 34-го тура испанской Примеры "Севилья" дома взяла верх над "Райо Вальекано", передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 5:0. Один из мячей забил бывший игрок "Спартака" Квинси Промесом.
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