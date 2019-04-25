Футбол

Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»Нева Спорт вчера в 15:38

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на домашнем стадионе одержала разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 5:0. В составе хозяев дубль на 57-й и 62-й минутах оформил Мунир Эль-Хаддади, на 55-й минуте забил Квинси Промес, на 69-й минуте отличился Виссам Бен-Йедер с передачи Мунира, а на 86-й минуте гол на свой счет с передачи Сарабии записал Бриан Жил.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Куинси Промес – о разгроме «Райо Вальекано»: «Большая победа»

Sportbox.RU01:51

Куинси Промес – о разгроме «Райо Вальекано»: «Большая победа»

Матч ТВ01:51

Футболисты «Севильи» разгромили «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 15:28

Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

Sport24.ruвчера в 15:30

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано», один из мячей забил Промес

Чемпионатвчера в 15:23

Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

Советский спортвчера в 15:20

Примера. Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

Бомбардир.рувчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын отправился из Владивостока в КНДР

Обновлено в 01:35
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино

Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
Обновлено вчера в 11:58
Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие

В США заявили о «хирургической точности» убийцы «Панцирей»

Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»

Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено 24 апреля в 09:25
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено вчера в 09:35
Экономика

Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день.
Обновлено вчера в 20:49
Космос

На Красной планете запечатлены оползни

Обновлено вчера в 08:50
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Общество

ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан

Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

Обновлено в 00:46
Политика

Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
Энергетика

Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании

Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Авто

Mitsubishi отправляет культовый внедорожник Pajero на пенсию

Японский автопроизводитель выпустит 700 экземпляров Mitsubishi Pajero в специальной прощальной версии Final Edition.
Обновлено 24 апреля в 10:18
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Рада приняла закон об украинском языке

Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено вчера в 04:12
Хоккей

Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Происшествия

33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Райо Вальекано
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное