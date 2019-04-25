Футбол
Промес помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»Нева Спорт вчера в 15:38
В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на домашнем стадионе одержала разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 5:0. В составе хозяев дубль на 57-й и 62-й минутах оформил Мунир Эль-Хаддади, на 55-й минуте забил Квинси Промес, на 69-й минуте отличился Виссам Бен-Йедер с передачи Мунира, а на 86-й минуте гол на свой счет с передачи Сарабии записал Бриан Жил.
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