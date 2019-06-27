Промес оставил сообщение для «Севильи» в InstagramМатч ТВ 03:36

Жаль, что вы не смогли увидеть все, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду, — написал Промес в своем Instagram. Напомним, 27-летний футболист подписал с «Аяксом» контракт на 5 лет до 30 июня 2024 года.

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

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