Футбол
Промес остался в запасе сборной Нидерландов на финал Лиги нацийРИА Новости 14:09
Нападающий сборной Нидерландов по футболу Куинси Промес остался в запасе на финальный матч Лиги наций с командой Португалии, сообщается на официальном сайте УЕФА. Финал турнира состоится в воскресенье в Порту и начнется в 21:45 мск.
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