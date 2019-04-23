Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат 17:37

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Интернет Британские ученые назвали самые «слабые» пароли Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.

Экономика Производство крафтового пива могут ограничить в России Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.

Шоу-бизнес Госпитализирована певица Любовь Успенская Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.

Хоккей Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.

Гаджеты Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.

Общество В США влюбленные сыграли свадьбу в аэропорту Мишель Белло и Рон Петерсон познакомились в зоне выдачи багажа Международный аэропорт Кливленда имени Хопкинса стал местом проведения бракосочетания, свадьбу в зоне выдачи багажа сыграли жители США Мишель Белло и Рон Петерсон, сообщает CBS.

Экономика Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Политика МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова рассказала о комплексах В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Гаджеты Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100% Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.

Общество В России дачников штрафуют за теплицы Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.

Политика Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом» Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».

Кино Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей» Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.

Экономика «Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии "Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Армия и оружие Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019» Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».

Авто Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.