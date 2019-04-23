Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат 17:37
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Космос
Тайный культ Нибиру: В шведской синагоге обнаружили внеземную фреску
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено в 18:12
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Происшествия
Суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 16:31
Гаджеты
Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире
Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 09:22
Общество
В США влюбленные сыграли свадьбу в аэропорту
Мишель Белло и Рон Петерсон познакомились в зоне выдачи багажа Международный аэропорт Кливленда имени Хопкинса стал местом проведения бракосочетания, свадьбу в зоне выдачи багажа сыграли жители США Мишель Белло и Рон Петерсон, сообщает CBS.
Обновлено в 20:35
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассказала о комплексах
В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.
Обновлено в 18:00
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Общество
В России дачников штрафуют за теплицы
Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Политика
Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»
Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».
Обновлено в 19:33
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Экономика
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика
Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков
Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»
Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
Обновлено в 21:00
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43