Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат 17:37

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»

Спорт-Экспресс17:42

Куинси Промес: «У меня получился тяжелый старт в Испании. Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“»

Sportbox.RU18:20

Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»

Бомбардир.ру17:49

Квинси Промес: До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке»

Советский спорт18:06

Промес: в России не так много пространства

Чемпионат17:59

«Мы с Глушаковым друзья, он доказал, что любит ромбик». «Матч ТВ» поговорил с Промесом о «Спартаке», Кононове и Каррере

Матч ТВ18:13

Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»

Sports.ru17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Космос

Тайный культ Нибиру: В шведской синагоге обнаружили внеземную фреску

Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено в 18:12
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика

Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой

Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Любовь Успенская

Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 14:30
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Происшествия

Суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 16:31
Гаджеты

Опубликован топ-20 лучших смартфонов в мире

Эксперты составили рейтинг 20 лучших смартфонов, которые уже можно купить или появятся в продаже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 09:22
Общество

В США влюбленные сыграли свадьбу в аэропорту

Мишель Белло и Рон Петерсон познакомились в зоне выдачи багажа Международный аэропорт Кливленда имени Хопкинса стал местом проведения бракосочетания, свадьбу в зоне выдачи багажа сыграли жители США Мишель Белло и Рон Петерсон, сообщает CBS.
Обновлено в 20:35
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 06:34
Культура

Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

Обновлено в 08:42
Политика

Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине

Обновлено в 13:34
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова рассказала о комплексах

В школе актриса даже пережила травлю из-за кажущихся недостатков. Вчера Мельникова поделилась откровенной историей борьбы с комплексами.
Обновлено в 18:00
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Эксперт объяснил, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин объяснил, что зарядка мобильного телефона до 100% сокращает срок службы аккумулятора, также как и полная разрядка устройства.
Обновлено в 20:57
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Политика

Депутат Рады назвала победу Зеленского «электоральным майданом»

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталия Королевская назвала победу шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине «электоральным майданом».
Обновлено в 19:33
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Политика

Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков

Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»

Комплекс станет частью экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники «Армия России — завтра».
Обновлено в 21:00
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное