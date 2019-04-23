Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат вчера в 17:37
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»
Sports.ruвчера в 17:57
Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»
Бомбардир.рувчера в 17:49
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Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
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Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Общество
Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров
Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку
В этом году двое кузбасских туристов в Таиланде заразились смертельной лихорадкой.
Обновлено в 02:25
Общество
В Химках стартует строительство завода грузовиков Hino
Обновлено в 04:14
Происшествия
Падение мотогонщика с 15-метровой скалы попало на видео
Британец упал с высокой скалы и остался жив. В Сети было опубликовано видео, снятое британским мотогонщиком Эдрианом Оуэном.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске
В Новосибирске в рамках уголовного дела обыски были проведены в шести квартирах. После силовики задержали двоих мужчин и женщину.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе
1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Общество
Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ
Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:40
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с аллергией на пыльцу
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, страдающим от весеннего поллиноза — заболевания, вызванного аллергией на пыльцу.
Обновлено в 05:17
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон
Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Кино
Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш.
Обновлено в 05:09
Политика
Украинский судья подал иск к Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Обновлено в 03:35
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Футбол
«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем
Обновлено в 04:16
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Футбол
Икарди стал приоритетной целью ПСЖ на лето
Обновлено в 02:34