Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат вчера в 17:37

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»

Спорт-Экспрессвчера в 17:42

Куинси Промес: «У меня получился тяжелый старт в Испании. Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“»

Sportbox.RUвчера в 18:20

Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»

Sports.ruвчера в 17:57

Квинси Промес: До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке»

Советский спортвчера в 18:06

Промес: в России не так много пространства

Чемпионатвчера в 17:59

Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»

Бомбардир.рувчера в 17:49

«Мы с Глушаковым друзья, он доказал, что любит ромбик». «Матч ТВ» поговорил с Промесом о «Спартаке», Кононове и Каррере

Матч ТВвчера в 18:13
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Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Экономика

Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%

В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Общество

Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Двое туристов привезли в Кузбасс смертельную лихорадку

В этом году двое кузбасских туристов в Таиланде заразились смертельной лихорадкой.
Обновлено в 02:25
Общество

В Химках стартует строительство завода грузовиков Hino

Обновлено в 04:14
Происшествия

Падение мотогонщика с 15-метровой скалы попало на видео

Британец упал с высокой скалы и остался жив. В Сети было опубликовано видео, снятое британским мотогонщиком Эдрианом Оуэном.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске

В Новосибирске в рамках уголовного дела обыски были проведены в шести квартирах. После силовики задержали двоих мужчин и женщину.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Обновлено в 03:57
Политика

В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе

1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Общество

Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ

Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:40
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с аллергией на пыльцу

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, страдающим от весеннего поллиноза — заболевания, вызванного аллергией на пыльцу.
Обновлено в 05:17
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Эксперт рассказал, почему не стоит полностью заряжать смартфон

Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Кино

Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш.
Обновлено в 05:09
Политика

Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Обновлено в 03:35
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Технологии

Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»

Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Футбол

«Барселона» хочет продлить контракт с Видалем

Обновлено в 04:16
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Футбол

Икарди стал приоритетной целью ПСЖ на лето

Обновлено в 02:34
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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