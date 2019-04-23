Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат вчера в 17:37
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»
Бомбардир.рувчера в 17:49
Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»
Sports.ruвчера в 17:57
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Политика
Глава Закарпатской области Украины Москаль подал в отставку
Председатель Закарпатской области Украины Геннадий Москаль написал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Девушка погибла в ДТП с трамваем на проспекте Буденного
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Модели Chevrolet Tracker и Trailblazer поменялись для Поднебесной
Ожидавшаяся пара Tracker и Trailblazer по сути оказалась близняшками пары Buick Encore и Encore GX.
Обновлено в 03:35
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом
Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Си Цзиньпин рассказал о военном будущем Китая
«ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости», – цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 03:41
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Обновлено в 02:40
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от сезонной аллергии
Заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав, носит название поллиноз.
Обновлено в 02:47
Политика
Судья подал иск против Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Политика
Савченко после освобождения пришла в Верховную раду
Обновлено в 03:23
Общество
Губернатор Приморского края отчитался за здравоохранение в регионе
Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в ходе ежегодного отчёта губернатора Прмиорского края перед Законодательным собранием региона о проделанной работе за 2018 год, Олег Кожемяко заострил своё внимания на сегменте здравоохранения в регионе.
Обновлено в 01:05
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Баскетбол
«Финикс» отправил в отставку главного тренера Кокошкова
В 82 матчах Санз одержал 19 побед и потерпел 63 поражения. Кокошков возглавлял Финикс с мая 2018 года.
Обновлено в 02:56
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах.
Обновлено в 01:28
Экономика
Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна
Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
Обновлено в 02:45
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Общество
Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне
Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «главной любовью своей жизни»
Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Обновлено в 02:54
Общество
Лабрадор стал звездой соцсетей после видео с его реакцией на подарок
Лабрадор, которого уже начали называть новой звездой соцсетей, радостно прыгает вокруг коробки, где сидит щенок.
Обновлено в 03:35
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Освобожденные сирийские военные рассказали о плене боевиков
Обновлено вчера в 22:07