Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат вчера в 17:37
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»
Бомбардир.рувчера в 17:49
Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»
Sports.ruвчера в 17:57
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Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Политика
Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах во вторник, 23 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 02:14
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Армия Израиля арестовала 16 палестинцев на Западном берегу Иордана
"В ходе ночных рейдов солдаты арестовали на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц, а также по подозрению в причастности к минированию автомобиля", - указали в армейской пресс-службе.
Обновлено в 02:06
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
Как волгоградцы могут попасть к врачу, если не дают талон
Если в поликлинике нет нужного врача, например, ревматолога, вам обязаны выдать направление к этому специалисту в другом медучреждении.
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Москве найдено тело чемпионки по тайскому боксу
Чемпионка Москвы и Московской области по тайскому боксу Кристина Мялина найдена мертвой в столице России.
Обновлено вчера в 06:37
Авто
Гоночный автомобиль Lanos продает автозавод ЗАЗ
Выставленный на продажу спортивный седан Lanos 2004 года выпуска, является уникальным в своем роде автомобилем.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер" – пишет газета Ведомости.
Обновлено в 02:30
Политика
CNN: Власти Шри-Ланки знали о готовящихся терактах
Разведка США и спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках на церкви и отели. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Два самолета прибыли во Владивосток из КНДР перед визитом Ким Чен Ына
По данным телеканала KBS, на рейсе Air Koryo, вероятно, прибывает служба безопасности Ким Чен Ына для подготовки встречи лидеров двух стран.
Обновлено вчера в 22:26
Транспорт
Поезда на ВСМ в Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса
Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург могут ходить как метро и иметь четыре класса обслуживания, сообщили РИА Новости в "Скоростных магистралях" ("дочка" РЖД, курирующая проект создания в России высокоскоростных железнодорожных магистралей).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Суд приостановил переименование УПЦ
Процесс переименования канонической Украинской православной церкви приостановил Окружной административный суд Киева.
Обновлено вчера в 11:28
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке
40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 01:52
Авто
Hyundai Sonata и Kia Optima станут полноприводными
Модификации Hyundai Sonata и Kia Optima следующего поколения с полным приводом должны оказаться весьма востребованными на рынке, где уже имеются подобные автомобили их конкурентов.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Экономика
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году
Счетная палата России оценила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 млрд руб. в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Технологии
В семи городах Китая запустили сеть 5G
Мобильная сеть пятого поколения запущена в семи городах КНР.
Обновлено в 02:05
Политика
ФБР проверяло информацию о побеге Гитлера в Аргентину на подлодке
Федеральное бюро расследований (ФБР) США после войны активно проверяло информацию о том, что Гитлер не покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а со своими приспешниками сбежал в Аргентину на подводной лодке.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14