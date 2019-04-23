Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат 17:37
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Власти Шри-Ланки введут режим ЧП
Власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.
Обновлено в 05:44
Игры
Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков
Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Финансы
ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29%
ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.
Обновлено в 07:22
Путешествия
Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники
С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Обновлено в 16:44
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев
Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Кино
Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз
Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Футбол
Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе Известный режиссер прибыл в Москву 18 апреля - в день рождения актрисы, и они оба появились в "Гоголь-центре".
Обновлено в 15:56
Происшествия
Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Политика
Кремль считает преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете
Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь
Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17