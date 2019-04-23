Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатовЧемпионат 17:37

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Квинси Промес: «Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для „Спартака“»

Спорт-Экспресс17:42

Промес: «Нужно помнить, сколько Глушаков сделал для „Спартака“. Его надо поддержать»

Бомбардир.ру17:49

«Мы с Глушаковым друзья, он доказал, что любит ромбик». «Матч ТВ» поговорил с Промесом о «Спартаке», Кононове и Каррере

Матч ТВ18:13

Квинси Промес: До сих пор я не тот Промес, что был в «Спартаке»

Советский спорт18:06

Промес: в России не так много пространства

Чемпионат17:59

Куинси Промес: «У меня получился тяжелый старт в Испании. Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“»

Sportbox.RU18:20

Куинси Промес: «Я до сих пор не тот Промес, что был в „Спартаке“, но я много работаю»

Sports.ru17:57
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Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика

Власти Шри-Ланки введут режим ЧП

Власти Шри-Ланки введут режим чрезвычайного происшествия на территории страны с полуночи 23 апреля.
Обновлено в 05:44
Игры

Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11

Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру

Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400

Обновлено в 15:07
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Премьер Испании отказался обсуждать помилование каталонских политиков

Премьер Испании Педро Санчес в ходе теледебатов накануне досрочных выборов в парламент, которые состоятся 28 апреля, отказался отвечать на вопрос о возможности помилования каталонских политиков, которым предъявлены обвинения в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Обновлено в 18:51
Финансы

ВТБ в 1-м квартале увеличил розничный кредитный портфель на 29%

ВТБ в первом квартале текущего года увеличил объем продаж кредитных продуктов в рознице в 1,5 раза - до 382 млрд рублей.
Обновлено в 07:22
Путешествия

Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники

С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Обновлено в 16:44
Энергетика

Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Пожар на складах в Ленинградской области локализован

В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
Обновлено в 18:14
Футбол

Владимир Быстров: «Победа над „Краснодаром“ делает „Зенит“ чемпионом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу питерцев в матче с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Экономика

Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Авто

В России упали продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе

Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе Известный режиссер прибыл в Москву 18 апреля - в день рождения актрисы, и они оба появились в "Гоголь-центре".
Обновлено в 15:56
Происшествия

Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы

Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Политика

Кремль считает преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном Рунете

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект о безопасном и устойчивом Рунете.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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