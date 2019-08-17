Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес рассказал, что думает по поводу собственного выступления в "Аяксе" в начале текущего сезона, передает NOS.

Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Общество В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.

Происшествия Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.

Происшествия Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.

Армия и оружие В НАТО назвали первых «жертв» американо-российского конфликта По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Общество Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.

Общество Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Экономика Как США вели торговую войну с Японией Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Политика Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Политика В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.

Политика Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».

Происшествия Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Экономика В России выросла выручка малых предприятий Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Происшествия В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.