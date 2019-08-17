Футбол

Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезонаГазета.Ru 05:22

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес рассказал, что думает по поводу собственного выступления в "Аяксе" в начале текущего сезона, передает NOS.
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