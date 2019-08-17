Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезонаГазета.Ru 05:22
Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес рассказал, что думает по поводу собственного выступления в "Аяксе" в начале текущего сезона, передает NOS.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Культура
Под Нижним Новгородом сегодня начинается фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
Обновлено в 06:32
Общество
В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова
Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
В НАТО назвали первых «жертв» американо-российского конфликта
По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Общество
Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня
Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Общество
Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Игры
Первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Американский флот, как сообщают журналисты National Interest, можно назвать противоположностью российского.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Появилось видео нападения Макгрегора на пожилого мужчину
Обновлено 15 августа в 06:46
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.
Обновлено в 03:08
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08