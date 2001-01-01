Футбол

Промес не понимает, почему все против ГлушаковаНева Спорт 04:36

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес вспомнил о выступлении за «Спартак» и рассказал, что не понимает причин, почему все ополчились на капитана красно-белых Дениса Глушакова. Промес сказал, что очень скучает по «Спартаку».
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