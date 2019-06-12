Футбол
Промес может продолжить карьеру в «Аяксе»Чемпионат вчера в 12:27
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Sport.es. По информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести 27-летнего голландского футболиста в летнее трансферное окно с целью укрепить состав.
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