Промес может продолжить карьеру в «Аяксе»Чемпионат вчера в 12:27

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за «Севилью», может продолжить карьеру в «Аяксе», сообщает Sport.es. По информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести 27-летнего голландского футболиста в летнее трансферное окно с целью укрепить состав.

Промес может продолжить карьеру в «Аяксе»

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