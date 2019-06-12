Футбол
Промес может перейти из «Севильи» в «Аякс»Бомбардир.ру вчера в 13:10
Известно, что в контракте игрока с испанским клубом прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Этот факт может усложнить осуществление трансфера, сообщает Sport.es. Промес выступает за «Севилью» с августа, когда состоялся трансфер из «Спартака».
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