Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб. Не исключён вариант, при котором 26-летний футболист перейдёт в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона.

с чего всё началось

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com". Вполне возможен вариант, при котором футболист сборной Нидерландов перейдет в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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