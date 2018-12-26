Футбол
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com". Вполне возможен вариант, при котором футболист сборной Нидерландов перейдет в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Газета.Ru03:05
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб. Не исключён вариант, при котором 26-летний футболист перейдёт в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона.Чемпионат02:00
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