Футбол

Промес: «Есть чувство, что в „Аяксе“ я все начал заново»Sport24.ru 03:41

Есть чувство, что я все начал заново.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Промес: «Есть чувство, что в „Аяксе“ я все начал заново»

Sport24.ru03:41

Промес — о непопадании в стартовый состав «Аякса»: скоро всё изменится

Чемпионат04:19

Куинси Промес: «Такое ощущение, что в „Аяксе“ я все начал заново»

Sportbox.RU05:28

Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона

Газета.Ru05:22

Куинси Промес: «Уверен, тренер даст мне шанс. Не просто же так меня взяли в „Аякс“»

Sports.ru05:01

Куинси Промес: «Такое ощущение, что в „Аяксе“ я все начал заново»

Матч ТВ05:28

Квинси Промес: «Мне кажется, что в „Аяксе“ я все начал заново»

Спорт-Экспресс04:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Хоккей

Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву

Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено в 04:57
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Театры

Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова

Обновлено вчера в 09:21
Общество

Митинг КПРФ за честные выборы начался на проспекте Сахарова в Москве

Обновлено в 05:21
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Здоровье

Шестилетний мальчик никогда не ел из-за редкой болезни

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников

Обновлено вчера в 16:59
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 03:55
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт

В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов

Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности

Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Общество

На Сочи обрушился залповый ливень

Как сообщает в субботу пресс-служба администрации Сочи, в городе действует штормовое предупреждение, продолжается залповый ливень.
Обновлено в 04:38
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Космос

Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС

Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено 14 августа в 01:46
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено в 01:35
Происшествия

Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля

В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Челябинской области

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Ульяновске выросло число погибших от отравления кустарным маслом

В больнице Ульяновска скончался еще один отравившийся подсолнечным маслом кустарного производства.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы

Обновлено вчера в 18:16
Авто

В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz

Согласно информации, которую сообщает Росстандарт, в России отзыву подлежат 21 автомобиль марки Mercedes-Benz V-Class Marco Polo, выпущенные с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное