Футбол
Промес: «Есть чувство, что в „Аяксе“ я все начал заново»Sport24.ru 03:41
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Хоккей
Хоккеист Барбашёв привёз Кубок Стэнли в Москву
Российский хоккеист Иван Барбашёв привёз в Москву Кубок Стэнли, который завоевал в прошлом сезоне вместе с «Сент-Луисом».
Обновлено в 05:13
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия
Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Шестилетний мальчик никогда не ел из-за редкой болезни
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Учителя лицея ВШЭ обвинили в растлении учеников
Обновлено вчера в 16:59
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 03:55
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 25 рейсов
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
Как сообщает в субботу пресс-служба администрации Сочи, в городе действует штормовое предупреждение, продолжается залповый ливень.
Обновлено в 04:38
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Космос
Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС
Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено 14 августа в 01:46
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено в 01:35
Происшествия
Найдено решение, как убрать А321 с кукурузного поля
В первую очередь снимут двигатели, затем приступят к демонтажу салона и кабины пилотов. После этого из баков лайнера откачают топливо.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Челябинской области
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Ульяновске выросло число погибших от отравления кустарным маслом
В больнице Ульяновска скончался еще один отравившийся подсолнечным маслом кустарного производства.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы
Обновлено вчера в 18:16
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Согласно информации, которую сообщает Росстандарт, в России отзыву подлежат 21 автомобиль марки Mercedes-Benz V-Class Marco Polo, выпущенные с января 2017 года по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 09:05