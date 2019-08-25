Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких. Об этом говорится на сайте ведомства.

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

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