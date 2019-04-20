Политика

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмыКоммерсантъ вчера в 21:48

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщил ТАСС со ссылкой на документы, направленные прокуратурой в суд по делу госпожи Бутиной.
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В США Прокуроры потребовали для Бутиной полтора года заключения

Интерфакс00:20

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

ТАССвчера в 21:38

Гособвинение рекомендует приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 22:12

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

RT на русскомвчера в 21:58

Бутину могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы по рекомендации прокуратуры

Московский Комсомолецвчера в 21:54

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Коммерсантъвчера в 21:48

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РБКвчера в 22:43
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