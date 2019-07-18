Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против СпейсиРБК 17:22
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Обновлено в 12:55
Здоровье
Стоматологи рассказали, почему нужно лечить молочные зубы
Заболевания молочных зубов могут привести к проблемам коренных в будущем. Об этом заявили в подмосковном Минздраве.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Xiaomi начала сбор средств на электрическую отвертку Mijia Electric Screwdriver — за час объем заказов превысил 10 000 штук
Обновлено в 06:15
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Технологии
«Билайн» начнёт продажу сим-карт с саморегистрацией по всей России
Мобильный оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») планирует запустить до конца лета продажу сим-карт с функцией саморегистрации на всей территории России.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу
Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Экономика
Чистая прибыль Bank of America в I полугодии выросла на 8%
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года и составила 13,978 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»
Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Экономика
Компания экс-советника Якунина купит основанного Ротенбергом девелопера
Участники сделки Компанию "РГ-Девелопмент" в 2013-м основал Аркадий Ротенберг (занимает 41-е место в последнем рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России", его состояние оценивается в $2,6 млрд).
Обновлено в 17:00
Кино
Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»
Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
МИД Турции прокомментировал решение США об отказе в продаже F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
Футбол
Черышев назвал лучший момент в своей карьере
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вышла в свет с новой возлюбленной отца
Бывший возлюбленный Волочковой встречается с 33-летней ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»
Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Автомобиль снес пешеходов в Сочи, погибли два человека
Обновлено в 16:12
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил главную причину возникновения рака
Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы.
Обновлено в 17:06
Наука
Ученые рассказали о пользе употребления насекомых в пищу
Блюда на основе насекомых, распространенные, например, в Юго-Восточной Азии, должны стать популярными во всем мире — бутерброды с личинками и жареные жучки, как считают ученые, решат все продовольственные проблемы человечества, а также позволят сохранить природные ресурсы.
Обновлено вчера в 04:39