Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора МосквыКоммерсантъ 17:20

Депутаты Мосгордумы рассмотрят на ближайшем заседании кандидатуру прокурора Москвы, рассказал журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников. На эту должность генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал действующего прокурора Дагестана Дениса Попова.
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Алексей Шапошников
В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.
— Алексей Шапошников, российский политикТАСС 12:56
с чего всё началось

Мосгордума рассмотрит предложенную кандидатуру на пост прокурора Москвы

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков. С 10 февраля 2018 года Попов является прокурором Республики Дагестан.
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