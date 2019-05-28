Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора МосквыКоммерсантъ 17:20

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков. С 10 февраля 2018 года Попов является прокурором Республики Дагестан.

с чего всё началось

В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят на ближайшем заседании кандидатуру прокурора Москвы, рассказал журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников. На эту должность генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал действующего прокурора Дагестана Дениса Попова.

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