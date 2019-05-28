Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора МосквыКоммерсантъ 17:20
Депутаты Мосгордумы рассмотрят на ближайшем заседании кандидатуру прокурора Москвы, рассказал журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников. На эту должность генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал действующего прокурора Дагестана Дениса Попова.
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В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.
— Алексей Шапошников, российский политикТАСС 12:56
с чего всё началось
В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков. С 10 февраля 2018 года Попов является прокурором Республики Дагестан.ТАСС12:56
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