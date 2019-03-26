Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободыРоссийская газета 11:13

В Замоскворецком суде Москвы во вторник сторона обвинения завершила участие в прениях по делу экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Гособвинитель запросил для него 21 год лишения свободы в колонии строгого режима. Большие сроки могут получить и другие члены преступной группы.

Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы

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