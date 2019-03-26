Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для ГайзераПервоисточник Сыктывкар 10:17
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
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