Прокурор запросил 21 год колонии для ГайзераПервоисточник Сыктывкар 10:17

Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

Политика Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу» Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Общество Власти рассказали, сколько мусорных заводов будет построено в Алтайском крае 21 мусоросортировочный комплекс, пять предприятий по утилизации планируется создать в Алтайском крае в ближайшие годы в рамках реализации "мусорной реформы".

Космос В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.

Политика В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций «С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.

Политика Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.

Теннис Изнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами Американец Джон Изнер пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

Армия и оружие Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Общество Исследование показало, какие профессии характерны для разных знаков зодиака Специалисты изучили резюме представителей разных знаков зодиака и назвали характерные для них профессии, результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob есть в распоряжении РИА Новости.

Политика Отец Бутиной заявил о проблемах с весом у дочери из-за стресса Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, заявил, что его дочь активно теряет вес из-за плохого питания и стресса.

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Политика Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit Правительство Великобритании не будет отменять действие статьи 50 Лиссабонского договора, применение которой запустило Brexit, и намерено продолжить работу над выходом из Европейского союза, соответствующее заявление кабинета опубликовано на сайте британского парламента.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Происшествия В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.

Шоу-бизнес Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.

Экономика Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.