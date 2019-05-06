Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и МамаеваРИА Новости вчера в 17:11

Судебное заседание назначено на 12.00. Ожидается, что в ходе прений прокурор Светлана Тарасова запросит наказание для всех обвиняемых. Тем не менее, до этого в суде адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.
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Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд Москвы

Московский Комсомолец06:56

В суде должны начаться прения сторон по делу о драках в Москве, фигурантами которых стали Кокорин и Мамаев

Эхо Москвы02:00

Гособвинение в понедельник может запросить срок для Мамаева и Кокорина

РЕН ТВвчера в 15:10

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

РИА Новостивчера в 17:11

Прокурор попросит срок наказания для Кокорина и Мамаева по делу о хулиганстве

ТАССвчера в 17:06

Главные анонсы 6 мая

Коммерсантъвчера в 17:00

Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 18:01
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Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
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«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
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Политика

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Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
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Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд

Обновлено 04 мая в 17:47
Происшествия

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Обновлено в 04:26
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Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело вдовы Евстигнеева

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Общество

WP: в США планируют начать производство мяса «из пробирки»

Ряд американских компаний, которые выращивают искусственное мясо планируют уже в этом году начать массовое производство мяса "из пробирки".
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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку

На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
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Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу

«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети

На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

«Черные ящики» лайнера SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Обновлено в 02:59
Экономика

Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»

Компании смогут получить субсидии на выплаты купона по "зеленым облигациям", выпущенным после 1 января 2019 года.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года

Всего с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава.
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Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

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Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
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Минтранс подтвердил гибель бортпроводника во время ЧП в Шереметьеве

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Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

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В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Компания Skoda начала акцию с предоставлением скидок на собственные модели в мае.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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