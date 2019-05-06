Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и МамаеваРИА Новости вчера в 17:11
Судебное заседание назначено на 12.00. Ожидается, что в ходе прений прокурор Светлана Тарасова запросит наказание для всех обвиняемых. Тем не менее, до этого в суде адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.
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Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:41
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4
"АвтоВАЗ" зарегистрировал патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV.
Обновлено в 05:50
Политика
Кремль объяснил отсутствие запрета на полеты SSJ-100
Песков отметил, что данное решение — не прерогатива главы государства, его могут принять только специалисты и авиационные власти.
Обновлено в 06:16
Космос
Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено 04 мая в 17:47
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело вдовы Евстигнеева
Обновлено вчера в 14:00
Общество
WP: в США планируют начать производство мяса «из пробирки»
Ряд американских компаний, которые выращивают искусственное мясо планируют уже в этом году начать массовое производство мяса "из пробирки".
Обновлено в 05:58
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Происшествия
При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины
Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» возобновил работу
«В полном объёме возобновили работу», — сообщил представитель магазина, отказавшись комментировать наличие каких-либо претензий регуляторов к работе магазина в данный момент.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Видео танцующей без макияжа Аллы Пугачевой появилось в Сети
На видео Алла Борисовна показывает ученикам танец в повседневном виде — без макияжа, в мини-юбке.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Экономика
Кабмин утвердил правила субсидирования «зеленых облигаций»
Компании смогут получить субсидии на выплаты купона по "зеленым облигациям", выпущенным после 1 января 2019 года.
Обновлено в 06:26
Транспорт
Еще 55 станций метро построят в Москве до 2023 года
Всего с 2011 года в Москве введено 136,9 км линий, 73 станции метро и Московского центрального кольца, девять электродепо для обслуживания подвижного состава.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Компания Skoda начала акцию с предоставлением скидок на собственные модели в мае.
Обновлено в 07:08