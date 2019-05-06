Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и МамаеваРИА Новости вчера в 17:11

Судебное заседание назначено на 12.00. Ожидается, что в ходе прений прокурор Светлана Тарасова запросит наказание для всех обвиняемых. Тем не менее, до этого в суде адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

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